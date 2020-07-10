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Медведев заявил о необходимости повышения авторитета ВОЗ

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-images.de
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Россия выступает за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку ей нет альтернатив. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Мы продолжаем выступать за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения, несмотря на значительное количество критических стрел, которые были выпущены в адрес ВОЗ по разным причинам», — сказал он на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия России по профилактике и борьбе с COVID-19 и другими эпидемиологическими заболеваниями.

Медведев указал, что другой организации, которая координировала бы международные усилия по борьбе с пандемией, просто не существует. По мнению замглавы Совбеза, чтобы справиться с возникшей угрозой, нужны не только меры внутри отдельных стран, а необходимо «придать новый импульс международному сотрудничеству».

«Россия с самого начала (пандемии. — Ред.) наладила регулярный контакт с профильными ведомствами других стран, мы продолжаем выступать за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения, несмотря на значительное количество критических стрел, которые были выпущены в адрес ВОЗ по разным причинам», — добавил Медведев.

О необходимости консолидации международных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией в конце мая заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В середине апреля президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ из-за ее неэффективности.

В частности, Трамп раскритиковал организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. Тогда Захарова назвала попытки возложить ответственность за пандемию на ВОЗ и Китай безосновательными и неуместными.

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