Лавров заявил о растущих рисках ядерного противостояния в мире

В последнее время серьезно увеличились риски ядерного противостояния, заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 июля.

«Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует. Причины тоже всем очевидны: США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют соперничеством великих держав, они отказываются от термина «стратегическая стабильность», а называют ее стратегическим соперничеством. Они хотят победить», — отметил глава внешнеполитического ведомства на сессии «Примаковских чтений», совместно организованной «Интерфаксом» и ИМЭМО РАН.

По его словам, США ведут демонтаж всей архитектуры контроля вооружений.

В вопросе торгового противостояния между США и Китаем Лавров отметил, что это не входит в сферу внешнеполитических интересов России.

«Не вижу каких-либо выгод вообще для России от торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Мы здесь выгоды не поимеем ни в отношениях с Евросоюзом, ни в отношениях с Индией, которые у нас носят традиционно дружеский, неконъюнктурный характер и перемен в которых я не предполагаю», — сказал министр иностранных дел.

Он добавил, что это противостояние никоим образом не отвечает интересам Евросоюза и интересам других стран.

Между Китаем и США разворачивается такой уровень конфронтации, который многие политологи называют второй холодной войной. Торговое противостояние между двумя странами началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января текущего года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса. Китайские власти отрицают причастность, указывая на естественное происхождение инфекции и принятые вовремя меры.

В феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой оставляют за собой право превентивного ядерного удара. Кроме того, Вашингтон завершил модернизацию ядерных сил страны и начал разработку новых маломощных ракет.