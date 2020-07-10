Число выздоровевших от коронавируса в России составило почти 490 тыс. человек

В России от коронавируса вылечились 489 068 пациентов, в том числе за минувшие сутки 7 752 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этой инфекции в пятницу, 10 июля.

Так, в Москве выписаны 1007 человек, в Подмосковье — 377, в Свердловской области — 279, в Красноярском крае — 265. Доля выздоровевших составляет 68,5% от общего числа случаев COVID-19.

Всего за последние сутки в России зафиксировали 6 635 новых случаев коронавируса, за все время — 713 936. Общее число погибших за время пандемии составило 11 017 человека, из них 174 — за последние 24 часа.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отмечала, что в мире каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19. По ее словам, избежать второй волны в России можно при соблюдении мер безопасности.

В тот же день глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.

Депутат Госдумы, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предрек возвращение коронавируса осенью, но к этому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

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