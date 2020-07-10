Школы Гонконга снова закроют из-за коронавируса

Гонконгские школы снова закроются из-за вспышки коронавируса. По словам источника, официальное объявление об этом должно последовать в пятницу, 10 июля.

Источник газеты South China Morning Post в медицинских кругах рассказал, что в регионе выявлено 30 новых случаев, в том числе 11 — у людей из одного жилого комплекса.

После увеличения заболеваемости некоторые чиновники предложили отменить ежегодную книжную ярмарку в Гонконге, запланированную на 15-21 июля. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Азии. Однако местный минздрав настаивает на том, чтобы ярмарка всё же прошла, но с соблюдением мер предосторожности.

По официальный данным на 9 июля, в регионе выявлено 1365 инфицированных.

В январе 2020 года в Гонконге закрыли школы из-за распространения коронавируса. 27 мая к занятиям вернулись старшеклассники, 8 июня — ученики средних классов. Младшие школьники и детсадовцы снова начали заниматься 15 июня. При этом в конце апреля, на фоне снижения числа новых случаев, в регионе всё же провели выпускные экзамены с соблюдением дистанции и применением масок.