Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросит арестовать Фургала на два месяца
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Мир
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Наука
Человекоподобный робот стал сотрудником пермского МФЦ
Общество
Суд в Хабаровске арестовал депутата от ЛДПР Сергея Кузнецова
Сюжет:

Школы Гонконга снова закроют из-за коронавируса

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гонконгские школы снова закроются из-за вспышки коронавируса. По словам источника, официальное объявление об этом должно последовать в пятницу, 10 июля.

Конечная постановка: как КНР подошла к принятию закона о нацбезопасности в Гонконге
Антикитайское поведение в автономии может обернуться пожизненным заключением

Источник газеты South China Morning Post в медицинских кругах рассказал, что в регионе выявлено 30 новых случаев, в том числе 11 — у людей из одного жилого комплекса.

После увеличения заболеваемости некоторые чиновники предложили отменить ежегодную книжную ярмарку в Гонконге, запланированную на 15-21 июля. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Азии. Однако местный минздрав настаивает на том, чтобы ярмарка всё же прошла, но с соблюдением мер предосторожности.

По официальный данным на 9 июля, в регионе выявлено 1365 инфицированных.

В январе 2020 года в Гонконге закрыли школы из-за распространения коронавируса. 27 мая к занятиям вернулись старшеклассники, 8 июня — ученики средних классов. Младшие школьники и детсадовцы снова начали заниматься 15 июня. При этом в конце апреля, на фоне снижения числа новых случаев, в регионе всё же провели выпускные экзамены с соблюдением дистанции и применением масок.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020