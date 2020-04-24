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В Гонконге разрешили провести школьные экзамены

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhan Yan
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Школьники в Гонконге в пятницу, 24 апреля, сдают выпускные экзамены, которые были отложены на месяц из-за пандемии коронавируса.

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Тестирование проходит при усиленных мерах предосторожности. Перед экзаменами у каждого ученика измерили температуру, для допуска она не должна превышать 38 градусов, измерения проводят трижды. Кроме того, школьники заполнили обязательную декларацию о состоянии здоровья, сообщает RTHK.

Во время тестирования выпускники сидят в масках на расстоянии почти 2 м друг от друга.

Власти разрешили провести выпускные экзамены лишь после значительного улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге. На протяжении последних 12 дней здесь фиксировались лишь единичные случаи заражения коронавирусом. Так, 23 апреля были выявлены всего двое заболевших. Общее число инфицированных в мегаполисе составляет 1035 при четырех летальных исходах.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией в Гонконге был зарегистрирован 22 января. Им оказался турист, приехавший из китайского города Ухань, который стал эпицентром пандемии.

Ранее, 23 апреля, российский эпидемиолог Александр Бутенко заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, продлится 6–7 месяцев, если считать с регистрации первых заболевших.

По данным портала Worldometer на утро 24 апреля, в мире зарегистрировано 2 725 920 случаев заражения коронавирусом, 191 061 человек скончались, 745 905 человек выздоровели.

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