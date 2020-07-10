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Названы самые доступные направления для поездок на поезде по России в июле

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Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip представил направления для бюджетных поездок на поезде по России в июле этого года. Результаты исследования 10 июля оказались в распоряжении RT.

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Из Москвы дешевле всего обойдется поездка в ближайшие регионы. Так, билет до Твери можно приобрести за сумму от 350 рублей, до Смоленска — от 420 рублей, до Калуги — от 490 рублей, а до Брянска — от 520 рублей.

Что касается наиболее популярных туристических направлений, цена поездки из столицы составит не более 1 тыс. рублей в одну сторону. Например, в Санкт-Петербург можно уехать за 585 рублей, в Нижний Новгород — за 630 рублей, в Ярославль — за 650 рублей, а в Кострому — за 800 рублей.

Из Санкт-Петербурга недорого обойдется поездка в Москву, Тверь, Псков, Ярославль и Кострому (600–1100 рублей за билет).

Для жителей Краснодара дешевле всего будет стоить поездка в Сочи: стоимость билета — от 590 рублей.

Из Екатеринбурга дешевле всего стоит билет в Челябинск (690 рублей), а из Казани можно организовать железнодорожное путешествие до Ижевска за 1000 рублей.

Из Челябинска самой бюджетной оказалась поездка в Екатеринбург (700 рублей), из Самары — в Пензу (750 рублей).

Накануне были опубликованы результаты исследования банка «Открытие», которые свидетельствуют о том, что главными конкурентами зарубежных туристических направлений в России являются Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

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