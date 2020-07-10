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Названы регионы с высоким уровнем психических заболеваний

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Фото: Depositphotos
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Регионом России с самой высокой распространенностью психических заболеваний среди населения по итогам 2019 года стала Чукотка. Там, согласно данным Миздрава, на 100 тыс. человек приходится 9922,9 случаев шизофрении, умственной отсталости, деменции и других заболеваний.

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На втором месте идет Алтайский край (6,6 тыс. случаев на 100 тыс. населения), на третьем — Еврейская автономная область — 6,2 тыс. выявленных психических отклонений.

Далее с показателем в 5974,2 и 5788,4 случаев следуют Курганская и Сахалинская области соответственно, пишет 10 июля RT.

Высокая распространенность заболеваний психики отмечается в Ямало-Ненецком (более 5,6 тыс.) и в Ненецком (свыше 5,5 тыс.) АО, а также в Кировской и Орловской областях по 5,4 тыс. случаев на 100 тыс. населения.

Замыкает десятку Тверская область — 5399,7 на 100 тыс. человек.

Самые психически здоровые россияне, по данным статистики, проживают в Чечне (1,4 тыс. случаев), в Москве (2,02 тыс.), в Ингушетии (2,06 тыс.), Севастополе (2,3 тыс.) и в Северной Осетии (2,4 тыс.)

Относительно невысокий уровень распространенности психических недугов в Кабардино-Балкарии (2482,5), Самарской области (2914), ХМАО (3052,1) Республике Алтай и Карачаево-Черкесии — по 3,1 тыс. и 3,2 тыс. соответственно.

Всего по итогу 2019 года в России было выявлено более 5,8 млн человек с психическими расстройствами.

В апреле были названы регионы России, лидирующие по числу зарегистрированных преступлений. Так, с начала этого года наибольшее число правонарушений выявили в Москве — 23,9 тыс.

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