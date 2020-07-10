Байден преклонил колено в знак борьбы с расизмом

Бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джо Байден встал на одно колено, выражая поддержку темнокожим.

Журналистка Мадлен Ривера опубликовала кадры, на которых политик в городе Скрантон (Пенсильвания), беседуя с его жителями, опускается на колено.

Biden made a stop at his old home in Scranton today. He was greeted by a crowd of supporters. pic.twitter.com/pvivAqipXW — Madeleine Rivera (@madeleinerivera) July 9, 2020

С конца мая в США проходят акции против расизма под лозунгом Black Lives matter. Акции начались после гибели темнокожего Джорджа Флойда ов время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки.

В начале июля стало известно, что несколько гонщиков «Формулы 1», в том числе россиянин Даниил Квят, отказались преклонять колени в знак борьбы с расизмом. Квят подчеркнул, что такие действия противоречат его русскому менталитету, и показать свое неприятие расизма можно иначе.