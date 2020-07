Байден преклонил колено в знак борьбы с расизмом

Бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джо Байден встал на одно колено, выражая поддержку темнокожим.

Журналистка Мадлен Ривера опубликовала кадры, на которых политик в городе Скрантон (Пенсильвания), беседуя с его жителями, опускается на колено.

Biden made a stop at his old home in Scranton today. He was greeted by a crowd of supporters. pic.twitter.com/pvivAqipXW