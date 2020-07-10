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Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Пройдут традиционные линейки. Но понятно, что мы должны соблюдать все меры безопасности, чтобы не было никаких вспышек распространения инфекции, чтобы обеспечить здоровье учащихся и учителей», — подчеркнул министр.

По его словам, необходимо восстанавливать образовательный процесс, чтобы дети приходили в школу.

Накануне Кравцов рассказал, что ведомство задумывается об изменении устоявшегося формата проведения 1 сентября. В частности, чиновники рассматривали дистанционный вариант.

29 июня стало известно, что новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe.

При этом Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии, которые будут действовать до 2021 года.

В перечень таких требований, в частности, входит измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале, а также соблюдение безопасной дистанции.

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