Минпросвещения изменит формат линеек 1 сентября в школах

Традиционные линейки 1 сентября не будут проводиться в школах в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил в среду, 8 июля, министр просвещения России Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

«Мы немножко в другом формате их (линейки. — Ред.) проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — сказал он, не уточнив, в каком именно формате пройдут праздники в школах.

17 июня глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова заявила, что российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября.

11 июня Кравцов рассказал о планах школ начать учебный год 1 сентября в очном формате. При этом образовательный процесс в учебных заведениях, по его словам, будет проходить при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

21 мая президент России Владимир Путин указал на то, что российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией коронавируса.

По данным на 8 июля, в России выявлено 700 792 случая коронавируса, из них 10 667 — летальные. Всего с начала пандемии в стране выздоровели свыше 472 тыс. человек.

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