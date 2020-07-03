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Роспотребнадзор установил временные санитарные правила для школ и детсадов

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии коронавирусной инфекции сроком до 21 января 2021 года. Соответствующий документ опубликовала в пятницу, 3 июля, пресс-служба ведомства.

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Ведомство установило новые санитарные правила для детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в торговых центрах. Предписания имеют срок действия до 1 января 2021 года.

В перечень таких требований входит измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале и изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов. Роспотребнадзор рекомендует проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или закрепить отдельные помещения за одним классом или группой. Исключениями из этого правила являются физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах. Игрушки в детских садах должны ежедневно подвергаться дезинфекции. То же правило касается и игровых комнат, также всем посетителям необходимо на входе измерять температуру.

В этот же день глава государства Владимир Путин заявил об отсутствии планов переводить школьников и студентов на дистанционное обучение целиком.

29 июня стало известно, что новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe 1 сентября.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случаев коронавируса, 437 893 человек выздоровели, 9859 умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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