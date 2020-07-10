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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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Фото: TASS/EPA
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России, возможно, придется снова ввести ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

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«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи, другого способа просто не будет», — цитирует ее 10 июля «РИА Новости».

По словам Вуйнович, высокий риск повторного введения ограничений сохранится во всем мире до создания вакцины.

Накануне представитель ВОЗ отмечала, что в мире каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19. По ее словам, избежать второй волны в России можно при соблюдении мер безопасности.

Кроме того, в четверг, 9 июля, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что пандемия коронавируса может усилиться.

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