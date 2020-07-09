Американский эксперт спрогнозировал усиление пандемии

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera, опубликованному в четверг, 9 июля, заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — заявил он.

Фаучи также указал на необходимость скоординированных действий всех стран для борьбы с пандемией и признал, что тема коронавируса неизбежно будет политизированной. Однако, по его мнению, это вредит ситуации.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в мире каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19. По ее словам, возможность второй волны коронавируса в России зависит от соблюдения гражданами мер безопасности.

Ранее, 7 июля, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не прошел пика заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни ускоряется.

Гебрейесус отметил, что некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении смертности от этой инфекции, однако есть государства, в которых смертность всё еще растет.

По данным Worldometer на 9 июля, в мире выявлено более 12,2 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 554 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели свыше 7,1 млн человек.