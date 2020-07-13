Со скидкой, но без выкупа: как устроена доступная аренда автомобиля

В России запущена новая программа по доступной аренде автомобилей. Государство будет субсидировать часть авансового платежа по лизингу. Кроме того, скидки планируется давать оператором каршеринга, желающим обновить парк. В условиях и нюансах «Доступной аренды» разбирались «Известия».

Механизм новой госпрограммы прост — желающий взять автомобиль в операционный лизинг, получает 25-процентную скидку на авансовый платеж. Эту сумму государство потом компенсирует лизинговой компании. Максимальная скидка ограничена: для легковых машин она составит 350 тыс. рублей, для легких коммерческих — 500 тыс. и 900 тыс. рублей для остальных типов техники.

Скидка за баллы

Автомобиль предоставляется во временное пользование с уже включенными услугами страхования, шинного сервиса, техобслуживания, оплаты парковочных разрешений, пояснили в Минпромторге. Категории транспортных средств не ограничены — легковые автомобили, фургоны, грузовики, автобусы. Но есть одно условие: машина, попадающая в программу «Доступная аренда», должна быть произведена в России. Совокупное количество баллов за локализации у легковых автомобилей не должно быть ниже 1400, у грузовиков — не ниже 1600 и не ниже 1500 баллов у остальных типов техники.

а1 Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

«Набрать 1400 баллов для автомобиля, выпускаемого по полному циклу, со сваркой и окраской, не проблема. Здесь даже не требуется какой-то существенной локализации. В программу не попадут модели BMW, некоторые модели Kia, которые выпускают методом крупноузловой сборки», — рассказал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Цена машины не ограничена, но, учитывая потолок скидки в 350 тыс. рублей за легковой автомобиль, авансовый платеж (он может составлять до 50% от общей суммы) не должен превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Так можно получить максимально возможную выгоду. Срок лизинга — от 18 месяцев, но чем он будет больше, тем меньше ежемесячный платеж. Кроме того, госпрограмма не подразумевает возможности приобретения автомобиля в собственность после окончания контракта.

Доступная не всем

Поскольку лизинговым компаниям придется самостоятельно обслуживать автомобили (расходы на сервис будут включены в стоимость аренды), к участию в госпрограмме допустят серьезных игроков, заключивших в предшествующем году не менее 100 договоров лизинга либо имеющих уставной капитал более 500 млн рублей.

а2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Впрочем, не все крупные автопроизводители с собственными лизинговыми программами смогут воспользоваться субсидиями, отметил Сергей Бургазлиев. Дело в том, что «Доступная аренда» распространяется в том числе и на организации, в уставном капитале которых не менее 25% долей принадлежит российским автопроизводителям, заключившим специнвестконтракт. Получается, что «Соллерс», недавно запустивший собственный сервис аренды автомобилей, в выигрыше, а Hyundai с ее набором предложений по лизингу и аренде — нет.

Каршерингу помогут

Скидку 25% получат и операторы каршеринга при условии, что приобретут не менее 10 машин, оснащенных телематическим оборудованием. Маржинальность каршерингового бизнеса построена в том числе на распродаже отъездивших свой срок машин, поэтому невозможность выкупа автомобиля может стать камнем преткновения, считает генеральный директор группы компаний «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. Тем не менее сами операторы каршеринга относятся к господдержке положительно.

«Эти субсидии имеют для нас стратегическое значение и как помощь бизнесу крайне важны. Конечно, они не смогут полностью компенсировать те потери, которые пришлись на каршеринг как неотъемлемую часть транспортной отрасли, но однозначно помогут нам быстрее восстановиться и предложить жителям России лучшую услугу за счет большей доступности автопарка», — рассказал «Известиям» генеральный директор «Делимобиля» Николай Козак. Устраивают каршеринговые компании и условия программы. «Солярисы», «Рио» и «Сандеро» российской сборки — основа автопарков экономкласса. Предельный возраст машины — до трех лет.

а3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Доступная аренда» поможет каршерингам продолжить развитие, однако до этого им придется преодолеть текущие проблемы и в первую очередь реструктурировать текущие задолженности и штрафы перед лизингодателями, возникшие из-за простоя в период карантина. И это куда более сложная и важная для них проблема», — уверен генеральный директор лизинговой компании CARCADE Дмитрий Чернышев. По его словам, новая программа направлена в первую очередь, на поддержку каршерингов и, скорее всего, ими и ограничится. Сам по себе операционный лизинг легкового автотранспорта не слишком развит в нашей стране, считает эксперт.

Бизнес и молодость

Максим Агаджанов настроен более оптимистично. По его словам, программа представляет интерес для молодого поколения водителей, для которых владение имуществом в виде аренды — нормальная практика. «Автокредитование для них в силу ряда причин может быть недоступно из-за высоких рисков для кредитных организаций, а в лизинге, особенно операционном, их ждут», — отметил он.

Оценит программу и бизнес, откладываемый из-за пандемии обновление автопарка, считает эксперт. Особенно малый, освобожденный от уплаты НДС и лишенный, таким образом, возможности налоговой оптимизации, доступной в классическом финансовом лизинге.

а4 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В правительстве подчеркивают, что «Доступная аренда» утверждена в дополнение к уже действующему механизму. По нему в рамках финансового лизинга предоставляется скидка 10%. Есть также опция для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, которые берут в финансовый лизинг седельные тягачи — скидка для них составляет 12,5%.

Новая программа станет серьезным фактором роста рынка технологий, уверены в Минпромторге.

«Поскольку в арендную плату по программе входят техническое обслуживание, страховка, транспортный налог, замена резины, необходимый ремонт, то участие в ней выгодно не только автопроизводителям, но и страховым компаниям, дилерам и официальным сервисным центрам», — отметил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.

В тестовом режиме

В то же время задача программы скромная — до конца 2020 года по новой программе, на которую выделено 2,5 млрд рублей, планируется реализовать всего 14 тыс. автомобилей. Поэтому генеральный директор ООО «АвтоАссист» Олег Зевакин не ожидает существенного влияния этой программы на рост числа лизинговых операций. Сергей Бургазлиев сравнивает программу с «тестовым прогоном».

а5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В таком масштабе ее запустили, чтобы посмотреть на реакцию рынка, отзывы, нюансы, связанные, например, с недобросовестными потребителями. Если программа зарекомендует себя хорошо, ее, возможно, расширят», — считает Бургазлиев.