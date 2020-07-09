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Бизнес-омбудсмен рассказал о падении рейтинга Хабаровского края при Фургале

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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За время губернаторства Сергея Фургала Хабаровский край опустился в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 45 позиций. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

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В 2018 году, когда руководителем региона был Вячеслав Шпорт, край занимал 18-е место. В сентябре того же года губернатором стал Фургал, и уже в следующем году регион находился на 39-м месте, передает «РИА Новости». Затем падение продолжилось, сейчас Хабаровский край на 63-м месте.

О задержании Фургала по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей стало известно ночью 9 июля. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, его подозревают в причастности к гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

В рамках уголовного дела, помимо главы Хабаровского края, ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора дали показания предполагаемые соучастники преступлений.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

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