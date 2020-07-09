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Небензя заявил о незыблемости права вето в Совбезе ООН

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Фото: РИА Новости/Александр Щербак
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Право вето в Совете безопасности ООН не является темой для каких-либо обсуждений в вопросе реформирования Совбеза. Об этом 9 июля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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«Вопрос о праве вето не обсуждаемый, не переговариваемый. Это не вопрос для компромиссов. Вето — это инструмент, который позволяет поддерживать баланс интересов в Совете Безопасности, это то, что обеспечило жизнеспособность Совета Безопасности», — приводит его слова ТАСС.

Накануне Совбез ООН не принял резолюцию России о сохранении только одного КПП на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи.

За день до этого Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии, который предлагал продлить на год действие КПП «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи.

Небензя отмечал что размер подконтрольной боевикам территории Идлиба сократился на 30%, поэтому одного КПП будет достаточно, чтобы удовлетворить все гумпотребности региона.

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