Камера пыток в контейнере: в Нидерландах нашли тюрьму для похищенных

Нидерланды вновь подтвердили свое сомнительное право называться одним из важнейших регионов Европы для деятельности организованных преступных группировок. В ходе операции, которую местная полиция провела вместе с коллегами из других стран континента, там нашли импровизированную тюрьму с камерой пыток, созданную, предположительно, членами ОПГ для жертв будущих похищений. Пока неизвестно, какая из группировок решила обзавестись частными застенками на юго-западе страны, которая в последние годы стала ключевым регионом для наркотрафика — причем не только как транзитный пункт, но и как место производства «синтетики». Подробности — в материале «Известий».

Молотки, скальпели и кусачки

Шесть контейнеров для морских перевозок, переоборудованных под одиночные камеры с закрепленными на потолке и стенах наручниками; еще один — со стоматологическим креслом, оснащенным ремнями для фиксации рук и ног, а также с целым набором инструментов для пыток; несколько десятков единиц оружия, полицейская форма, бронежилеты и угнанные машины с мощными моторами... Примерно так может выглядеть описание «улова» голландских полицейских, которые вместе с коллегами из других стран Европы завершили важный этап операции с кодовым названием 26 Lemont.

О предотвращении будущих преступлений и аресте шести подозреваемых сообщила национальная прокуратура Нидерландов. Самодельную тюрьму местные борцы с преступностью нашли в ангаре в деревне Ваузе-Плантаж (провинция Северный Брабант), находящейся на юго-западе страны недалеко от границы с Бельгией.

Фото: politie.nl

Аресты были проведены еще 22 июня, но сообщить о них в прокуратуре решили только сейчас. Пугающего вида объекты — шесть камер со звукоизоляцией и комната пыток — были найдены до того, как их хозяева успели кого-либо туда «поселить». Потенциальных жертв преступников полиция смогла заранее идентифицировать и предупредить, после чего те благоразумно скрылись из поля зрения своих будущих похитителей.

Контейнеры-камеры были обнаружены еще в апреле, за объектами установили слежку. По данным, которые получила служба наружного наблюдения, работа по оснащению будущих застенков велась практически ежедневно. Штурм решили провести, когда эти мероприятия были почти закончены.

Всем подозреваемым предъявлен ряд обвинений, в том числе в планировании похищений людей. С будущими жертвами они, судя по всему, собирались обращаться предельно жестоко — в сумках с орудиями пыток нашли молотки, скальпели, садовые секаторы, ножовку и кусачки, а также липкую ленту, балаклавы и полотняные мешки, которые, видимо, должны были надевать на головы пленникам.

Фото: politie.nl

На еще одной предполагаемой базе преступников — в Роттердаме — правоохранители изъяли несколько комплектов полицейской формы, поддельные дорожные знаки, несколько угнанных автомобилей, 24 кг наркотика экстази и 25 единиц оружия, в том числе копию автомата Калашникова китайского производства.

Хакеры на службе закона

Начало масштабной операции положил анализ зашифрованных сообщений из телефона системы EncroChat, который ранее попал в руки полиции. У действовавшего на законных основаниях с территории Франции оператора (ныне уже не работающего) было, предположительно, около 60 тыс. абонентов. Умельцы вносили в ПО для смартфонов модификации, которые позволяли активировать функцию автоматического удаления сообщений. Кроме того, на телефонах была и функция полного удаления из памяти всей информации — для этого даже на заблокированном экране надо было просто ввести пароль из четырех цифр, пишет BBC News. По данным телерадиокомпании, устройства EncroChat, предположительно, «банды использовали для планирования атак на конкурентов, разработки способов выколачивания долгов за наркотики и схем отмывания денег».

По данным Европола, подключенные к EncroChat телефоны продавались примерно за €1 тыс., а международный «тарифный план» стоил еще полторы тысячи за полгода .

Полученная об абонентах EncroChat информация позволила правоохранительным органам ряда европейских стран еще до задержания владельцев контейнеров провести несколько сот человек, которые подозреваются в криминальной деятельности. Было также изъято около 27 т наркотиков.

Камера пыток в контейнере Фото: REUTERS/Eva Plevier

В 2017 году с системой EncroChat столкнулись французские полицейские, и за несколько лет начатое ими расследование приобрело международный масштаб. Как сообщила в начале июля этого года глава национальной полиции Нидерландов Джанин ван ден Берг, благодаря взлому системы и установлению контроля за пересылаемыми сообщениями «ситуация была похожа на то, как если бы мы сидели за тем же столом, за которым преступники вели свои разговоры». Среди обсуждавшихся ими деяний — заказные убийства и сделки по продаже наркотиков и оружия.

Благодаря внедрению в зашифрованный мессенджер только британские правоохранители смогли задержать свыше 700 подозреваемых, а также изъять порядка $68 млн наличными, конфисковать 77 единиц оружия и свыше 2 т наркотиков. «Вместе мы защитили общество, арестовав как представителей среднего криминального звена, так и главарей, так называемых неприкасаемых, которые годами скрывались от правоохранительных органов, а сейчас у нас есть улики для их уголовного преследования», — заявила глава Национального уголовного управления Великобритании Никки Холланд.

Не только транзит

Репутация Нидерландов как одной из важнейших в Европе стран, которую контрабандисты всех мастей использовали в качестве транзитного пункта, складывалась на протяжении как минимум десятилетий. Географическое расположение и множество морских портов сделали страну удобным перевалочным пунктом для транспортировки нелегальных грузов — наркотиков, оружия, живого товара.

В последнем ежегодном докладе ООН по ситуации с производством, контрабандой и потреблением наркотиков, в частности, говорится, что именно в Нидерландах было изъято 3,1% кокаина от общего объема этого наркотика, конфискованного в мире в 2018 году. Больше кокаина в Европе арестовали только в Бельгии (4% от мирового конфиската) и Испании (3,7%). Эти же три страны оставались главными в Европе портами для ввоза кокаина как напрямую из Южной Америки, так и транзитом через Западную Африку, отмечают эксперты Объединенных Наций. По данным Европола, половина потребляемого в Европе кокаина (его общая стоимость на черном рынке оценивается в €5,7 млрд) ввозится через порт Роттердама.

Камера пыток в контейнере Сотрудник полиции рядом с полиэтиленовыми пакетами с таблетками экстази в обнаруженной лаборатории в Нидерландах Фото: REUTERS/Koen van Weel

Действующие в Голландии преступные синдикаты в последние годы стали играть весьма значительную роль не только в транспортировке, но и в производстве наркотиков, прежде всего синтетических. Например, с 2018 года именно Нидерланды чаще всего упоминаются в полицейских отчетах по Европе как страна происхождения метамфетамина, а также как последний или промежуточный пункт транзита при поставках этого наркотика, опережая на этом поприще Чехию и Литву. «Судя по всему, объемы производства метамфетамина в Нидерландах в последние годы увеличились. Частично это объясняется тем, что в страну перебрались некоторые вьетнамские преступные группы, которые занимались изготовлением метамфетамина в Чехии», — отмечается в докладе ООН.

Европа в целом остается мировым лидером по производству экстази. Больше всего этого наркотика в 2014–2018 годах изготавливали в Нидерландах и Бельгии . На эти две страны приходится 41% и 14% случаев упоминания в качестве страны происхождения этого синтетического наркотика, отмечают эксперты Объединенных Наций.

Королевство наркотических грез

«Успехи» работающих на территории Нидерландов производителей, транзитеров и торговцев наркотиками вынуждают всерьез говорить о том, что королевство становится наркогосударством . «Конечно, у нас тут не Мексика, у нас нет 14 тыс. убийств в год. Но если посмотреть на инфраструктуру, на то, сколько зарабатывают организованные преступные группы, на параллельную экономику — да, мы являемся наркогосударством», — признавал Ян Струис, руководитель крупнейшего голландского профсоюза сотрудников полиции NPD.

Росту фактического уровня преступности способствует инфильтрация криминальных элементов в правоохранительные органы. Как писала Algemeen Dagblad, всего за несколько недель в рядах полиции были выявлены несколько десятков сотрудников, уличенных в должностных проступках, коррупции, связях с преступными группировками. Со ссылкой на конфиденциальную служебную записку газета сообщала, что, например, в Утрехте разбирательство начали против старшего офицера, который, как выяснилось, был «на зарплате» у известного наркобарона Ридуана Таги — голландца марокканского происхождения. Сейчас Таги находится под следствием по обвинению в организации серии заказных убийств.

Камера пыток в контейнере Полицейские на немецко-голландской границе во время рейда Фото: Getty Images/Friso Gentsch

Уроженцы того же Марокко, к слову, занимают видное место в голландском наркобизнесе, а согласно опубликованному в 2017 году отчету полиции, порядка 40% всех случаев «нарушения правил профессиональной пригодности» приходилось на служащих в правоохранительных органах выходцев из других стран (доля сотрудников иностранного происхождения в полиции королевства составляет 7%).

Адвокат против дьявола

Именно Ридуан Таги считается заказчиком убийства адвоката Дерка Вирсума — его застрелили в сентябре прошлого года около его дома в Амстердаме на глазах у жены. Очевидно, что убийство было совершенно из-за его профессиональной деятельности — Вирсум защищал одного из ключевых свидетелей прокуратуры в деле против марокканской мафии, которую возглавлял Таги.

Гибель юриста, в которого попали 10 пуль, сочли вызовом для всего правоохранительного сообщества Нидерландов и угрозой для самого принципа верховенства закона. Демонстративный характер ликвидации Вирсума был явно преднамеренным и преследовал цель запугать голландских силовиков и всех, кто им помогает.

По делу об убийстве были задержаны несколько человек. Один из них, вероятно, соучастник преступления, — рецидивист Гийермо Браун, уроженец Суринама, осевший в голландском городке Альмере. В его «послужном списке» как минимум два ограбления, за которые он отсидел семь лет.

Детали этого преступления, в том числе сумма вознаграждения, которое убийцам пообещали за ликвидацию Вирсума, не ясны до сих пор. Однако, как говорил шеф полиции Амстердама Питер-Яаап Аалберсберг, сейчас в Нидерландах хватает молодых людей, которые готовы пойти на убийство за несколько тысяч евро. «В 1980-х и 1990-х сюда приезжали профессиональные киллеры из-за рубежа, которые получали по €50 тыс., — напомнил он. — В последние годы мы имеем дело с молодыми парнями из Амстердама».