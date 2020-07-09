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В Госдуме оценили идею поднять скоростной лимит на трассах
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В Госдуме оценили идею поднять скоростной лимит на трассах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает необходимым увеличить до 150 км/ч максимальную скорость на некоторых участках трасс. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости».

По словам депутата, современное дорожное полотно отвечает всем стандартам, которые позволяют увеличить существующие нормы максимальной скорости, которые были введены, когда автомобили не имели хороших систем безопасности.

Ранее стало известно, что «Автодор» запланировал постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Сейчас максимальный скоростной лимит установлен на трассе М11 и равен 130 км/ч.

Госавтоинспекция России считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог со 130 км/ч до 150 км/ч. Однако для начала нужно изменить стандарты проектных документов на дороги.

8 июля сообщалось, что в Москве для повышения безопасности движения изменят разметку на регулируемых пешеходных переходах.

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