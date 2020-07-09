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Тренера «Спартака» пригласили на заседание КДК РФС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после матч 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» против столичного «Локомотива». Об этом 9 июля сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«Оно [заседание], как обычно, пройдет в формате видеосвязи завтра (10 июля) и начнется в 16:00», — приводит его слова ТАСС.

Встреча команд прошла 8 июля в Москве и завершилась ничьей (1:1). В конце первого тайма Тедеско был удален с поля после спора с судьей из-за назначенного пенальти, который в итоге позволил «Локомотиву» сравнять счет.

После матча Тедеско заявил, что во время игры судьи принимали «неоднозначные решения». В частности, его возмутило, что арбитры при назначении 11-метрового не обратились к системе видеопомощи.

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