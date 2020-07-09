Названа новая дата запуска ракеты Falcon 9

Компания Space X планирует провести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 микроспутников, не состоявшийся 8 июля, в субботу, 11 июля. Об этом сообщил портал Spaceflight Now.

По его информации, запуск перепланирован на 11:00 по времени Восточного побережья (18:00 мск). Пост с материалом о планах перепостила в Twitter и сама Space X.

Запуск изначально планировался на конец июня и четыре раза переносился из-за погодных условий.

Предыдущая отправка спутников Starlink состоялась 4 июня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, призванная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. На данный момент орбитальная группировка SpaceX состоит из более чем 500 аппаратов этого типа. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников.