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Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда. При этом он заявил, что по-прежнему не теряет надежды на мирное решение конфликта.

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На мартовской встрече контактной группы российская сторона предложила создать консультативный совет для начала обсуждения вопросов урегулирования конфликта. Эта идея вызвала мощный протест в Киеве. Представителей Украины, подписавших декларацию о намерении создания этого органа, обвиняли в госизмене, сказал Козак в интервью ТАСС.

Обвинения исходили в том числе от соратников экс-президента Украины Петра Порошенко, который подписывал минские соглашения, в которых прописан диалог между киевскими властями и официальными представителями Донбасса. Эта ситуация абсолютно абсурдна, заявил Козак.

Абсурдной он назвал и ситуацию, когда во многих документах, в том числе в декларации последнего «нормандского» саммита, подписанной украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится о том, что альтернативы минским соглашениям нет, однако при этом Киев заявляет, что есть некие «красные линии», которые не позволяют ему выполнять эти соглашения.

Все это иногда вызывает желание «стукнуть кулаком по столу», однако Россия как участник контактной группы будет делать все, чтобы добиться мирного решения конфликта, заявил политик.

«Единственной основой для этого являются минские соглашения. Попытки придумать новые инструменты урегулирования содержат реальную опасность отодвинуть разрешение конфликта на многие годы», — отметил Козак.

15 июня полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов рассказал, что делегация Украины в контактной группе заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами, относящимися к минским соглашениям.

Однако ранее на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, руководство Украины, в том числе ее президент Владимир Зеленский, всегда подтверждало, что комплекс мер по урегулированию конфликта на территории Донбасса безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и другими участниками прений.

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