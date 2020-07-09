СК опубликовал видео отправки Фургала в Москву

Следственный комитет России опубликовал видео отправки задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву для следственных действий.

На кадрах видно, как Фургал в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в аэропорту выходит из автомобиля, а затем поднимается по трапу самолета.

Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России задержали Фургала 8 июля. Он подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов. По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о гибели предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело.

СК также проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме хабаровского губернатора ранее задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях.