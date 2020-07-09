В ФАС не увидели риска роста цен на продукты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не фиксирует рисков повышение цен на продукты в России. Об этом в четверг, 9 июля, заявил заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.

«Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьезно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились», — рассказал Заборщиков в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что ФАС держит под контролем стоимость социально значимых продуктов и предпринимает все меры для недопущения безосновательного повышения цен.

В частности, на прошлой неделе антимонопольщики обратили внимание на то, что в российских магазинах снизились цены на свинину, рыбу и другие социально значимые продукты питания.

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тенишев 19 июня признал, что существуют риски повторения ситуации с ростом цен на некоторые продукты в случае второй волны коронавируса, но ФАС в состоянии их купировать.

Вместе с тем, готовиться ко второй волне эпидемии призывал и президент России Владимир Путин. Он сослался на отечественных и зарубежных специалистов, которые не исключили, что еще одна вспышка COVID-19 в стране может произойти в октябре-ноябре.