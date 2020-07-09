Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
Общество
СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Наука
Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет
Экономика
В ФАС не увидели риска роста цен на продукты в России
Общество
Появилось видео задержания губернатора Фургала

В ФАС не увидели риска роста цен на продукты в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не фиксирует рисков повышение цен на продукты в России. Об этом в четверг, 9 июля, заявил заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьезно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились», — рассказал Заборщиков в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что ФАС держит под контролем стоимость социально значимых продуктов и предпринимает все меры для недопущения безосновательного повышения цен.

В частности, на прошлой неделе антимонопольщики обратили внимание на то, что в российских магазинах снизились цены на свинину, рыбу и другие социально значимые продукты питания.

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тенишев 19 июня признал, что существуют риски повторения ситуации с ростом цен на некоторые продукты в случае второй волны коронавируса, но ФАС в состоянии их купировать.

Вместе с тем, готовиться ко второй волне эпидемии призывал и президент России Владимир Путин. Он сослался на отечественных и зарубежных специалистов, которые не исключили, что еще одна вспышка COVID-19 в стране может произойти в октябре-ноябре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020