ФАС зафиксировала снижение цен на социально значимые продукты

В российских магазинах снизились цены на свинину, рыбу и другие социально значимые продукты питания, свидетельствуют данные проводимого ФАС мониторинга цен, опубликованные на сайте ведомства 3 июля.

«Скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом. В каких-то категориях товаров снижение цен обусловлено сезонными изменениями в отрасли, где-то стоимость товаров выровнялась и сбалансировалась благодаря рыночным механизмам», — отметил заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.

Так, в конце апреля средняя по России минимальная цена за килограмм свинины к июню снизилась на 14 рублей. Лук подешевел на 7 рублей. ФАС отметила существенное снижение стоимости замороженной рыбы — на 16 рублей, а также до 19 рублей подешевел килограмм соли.

Незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина — 403,4 рубля за кг, мука — 44,14 рубля, подсолнечное и сливочное масло, макаронные изделия и молоко.

Отмечается, что приведенные цифры могут отличаться в разных регионах и федеральных округах.

«Тем не менее и ФАС России, и ее территориальные управления продолжают проводить мониторинг цен социально значимых продуктов. В случае выявления необоснованного завышения стоимости товаров ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования», — рассказала и.о. начальника управления контроля АПК Лариса Вовкивская.

19 июня в ФАС заявили, что в случае второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране есть риски повторения ситуации с ростом цен на некоторые продукты, но их можно будет купировать. Представитель ведомства выразил надежду, что граждане за период пандемии могли убедиться, что ни один товар не пропал с полок магазинов.