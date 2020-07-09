Количество посетителей ТЦ после ограничений растет медленно

Количество посетителей российских ТЦ после самоизоляции растёт медленно — в некоторых городах разница по отношению к «доковидным» показателям ощутимая. Подсчёты провели специалисты IT-компании «Эвотор». Самое низкое число гостей в Казани, Петербурге, Екатеринбурге. Например, в столице Татарстана в моллы вернулись лишь 28% покупателей. Не намного лучше ситуация в Красноярске — только 40%. Все хорошо с настроением у потребителей в Тюмени. 94% от обычного числа клиентов вновь отдыхают в местных ТЦ, при этом крупные магазины заработали в городе чуть больше недели назад. Похожие цифры в Севастополе, Ульяновске и Ижевске. В столице посещаемость стала расти неделю назад. Трафик в московских магазинах восстановился на 60-80%. Полную версию материала читайте на IZ.RU.