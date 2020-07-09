Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Украина вышла из меморандума с Россией о совместной борьбе с терроризмом. Решение 8 июля приняло правительство страны.

Меморандум был подписал в 2012 году. Разрыв соглашения назван дополнительной мерой в «защите национальных интересов Украины».

Российский сенатор Ольга Ковитиди отметила, что выход Киева из меморандума логичен, так как Украина «не просто укрывают террористов, но и вступили с ними в преступный сговор».

Она напомнила о подрыве ЛЭП в Херсонской области и разгуле ультраправых организаций на Украине, пишет «РИА Новости».

7 июля Украина в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

В июне замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Кив продолжит денонсацию соглашений с РФ. По его словам, всего между странами было заключено 453 соглашения, к 2020 году осталось около 300.