Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Украина в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского президента Владимира Зеленского 7 июля.

В документе отмечается, что Украина выходит из обязательств по соглашению, подписанному 5 декабря 2012 года в Ашхабаде.

МИДу страны поручено уведомить о разрыве Киевом договора Исполком СНГ.

Ранее Украина уже вышла из ряда договоров, заключенных с Россией или в рамках СНГ. Так, с 1 апреля прошлого года прекратил своей действие Договор о дружбе и сотрудничестве между Киевом и Москвой.

22 июня замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил о планах своей страны продолжить денонсацию соглашений с РФ. По его словам, всего между странами было заключено 453 соглашения, к 2020 году осталось около 300. Киев намерен провести ревизию, чтобы понять от чего еще может отказаться без серьезных последствий для себя.