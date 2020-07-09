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Ретроавтомобиль для экскурсий привезут из Крыма в Нижний Тагил

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Киностудия детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова покупает ретроавтомобиль для съемок фильма в Крыму. А к 1 сентября машину привезут в Нижний Тагил.

На велоавтомобиле в Нижнем Тагиле будут совершаться экскурсионные поездки. Это белое авто с красной крышей и красными сиденьями. С машиной позволят фотографироваться.

По словам художественного руководителя детской киностудии Юрия Овчинникова, которые приводит «ТагилСити.ру», есть желание сделать этот веломобиль эксклюзивным транспортным средством для туристов. Подобные планы приурочены к 300-летию Нижнего Тагила.

Машину стилизуют под «Тагил-300» или «демидовский автомобиль». Он будет принимать участие в парадах и различных других мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске в начале сентября откроется музей ретроавтомобилей. Первую партию экспонатов в начале июля доставили на площадку музея.

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