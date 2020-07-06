Музей ретроавтомобилей откроется в начале сентября в Хабаровске

Первую партию экспонатов клуба «Авторетро» завезли на площадку единственного в Хабаровском крае музея ретроавтомобилей. Заведение должно в начале сентября открыться на базе неиспользуемой по назначению подземной парковки под площадью Воинской Славы.

По словам президента клуба Анатолия Насырова, в помещении завершен косметический ремонт. 15 автомобилей, большая часть из которых военные, своим ходом переехали из тесных гаражей на улице Антенной в новый комплекс. Колонну сопровождал Газ-21 «Волга», стилизованный под ГАИ. Такие в 70-е годы инспектировали территории, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Открытие планируют провести 3 сентября, с того момента должны начаться экскурсии. На площадке музея также будет около 30 ретровелосипедов. Их хабаровский коллекционер Денис Коновалов собирал около шести лет.