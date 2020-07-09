В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Волгоградской области из-за серии пожаров, несущих угрозу населенным пунктам региона. Об этом в среду, 8 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на слова губернатора области Андрея Бочарова по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее в тот же день стало известно о пожарах в Михайловском, Иловлинском и Ольховском районах Волгоградской области. В последнем существовала угроза перехода огня с леса на жилые дома, пишет RT. В Михайловском пожар с поля перекинулся на 10 жилых домов. Никто не пострадал, жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. По данным МЧС, сгорел один дом, две дачи и 11 хозпостроек.

Бочаров отметил, что в регионе температура воздуха составляет +40 градусов, а мощный ветер только усиливает риск возникновения природных пожаров. Введенный режим, по его словам, призван для обеспечения безопасности пожарными, а также активистами, вошедшими в спецотряды для караула, пишет НСН.

Ранее 8 июля сообщалось, что пожар в Волгоградской области, который перекинулся с пшеничного поля на жилые дома, потушен. Сгорел один жилой дом, две дачи, 20 хозяйственных построек, а также семь брошенных домов.