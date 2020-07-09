Названы города с наибольшим трафиком в ТЦ после пандемии

Активнее всего по состоянию на начало июля поток покупателей восстанавливается в моллах Тюмени, Ижевска и Севастополя. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Эвотор», с которым ознакомились «Известия».

Число посетителей торговых центров Севастополя начало расти сразу после майских праздников на фоне снятия ограничений, а к концу июня показатель достиг 84% от докарантинного уровня. В столице Удмуртии запрет на работу ТЦ был упразднен позже — с 9 июня, но это не помешало трафику в местных ТЦ взлететь до 87%. В Тюмени моллы заработали только в конце июня, но количество посетителей уже восстановилось на 94%.

Дополнительным фактором роста числа посетителей в торговых центрах стал выходной посреди недели: в некоторых регионах пик активности посетителей пришелся на 1 июля, отметили в «Эвоторе». Однако даже с учетом этого ни в одном из регионов докризисных показателей посещаемости достигнуть не удалось.

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Мимо кассы: трафик в торговых центрах не восстановился после карантина