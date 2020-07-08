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Общепит Подмосковья возобновит работу 25 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рестораны, бары и другие предприятия общепита в Московской области полностью возобновят работу с 25 июля. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

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До этой даты заведения могут работать только навынос и на доставку, говорится в документе.

С 1 августа в регионе возобновят работу все образовательные учреждения, а также гостиницы.

Ранее 8 июля Воробьев сообщил об открытии подмосковных пляжей с 15 июля. Тогда же возобновят работу аттракционы.

В этот же день министр культуры региона Елена Харламова сообщила, что у нее «есть уверенность», что примерно 27 июля в Подмосковье возобновятся массовые уличные мероприятия. Она также добавила, что правительство области уже готовит четыре крупных мероприятия, первым из которых станет Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского — он пройдет с 31 июля по 9 августа в формате open air в Мемориальном музее-заповеднике композитора в Клину.

6 июля в Подмосковье возобновилась работа спортивных организаций при условии, если их загрузка не будет превышать 50%. Также с этого начали работу детские сады.

2 июля в регионе открылись турагентства, однако самостоятельные гиды пока не могут возобновить свою деятельность.

С 1 июля власти Московской области разрешили жителям свободно гулять и заниматься спортом.

По данным минздрава Московской области на 8 июля, в регионе подтверждено 59 716 случаев заболевания, всего вылечились 39 550 человек, скончались 970 человек (из них пятеро — за последние сутки).

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