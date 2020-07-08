В Подмосковье анонсировали скорое возобновление уличных массовых мероприятий

Проведение массовых мероприятий на свежем воздухе в Подмосковье могут начать с 27 июля, так как эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет это. Об этом сообщает ТАСС 8 июля со ссылкой на министра культуры региона Елену Харламову.

«Есть уверенность, что все-таки где-то с 27 [июля] у нас появится возможность проведения массовых уличных мероприятий на территории Московской области», — цитирует агентство слова Харламовой.

Она также добавила, что правительство области уже готовит четыре крупных мероприятия, первым из которых станет Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского — он пройдет с 31 июля по 9 августа в формате open air в Мемориальном музее-заповеднике композитора в Клину.

По данным минздрава Московской области на 8 июля, в регионе подтверждено 59 716 случаев заболевания, всего вылечились 39 550 человек, скончались 970 человек (из них пятеро — за последние сутки).

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