Губернатор Подмосковья сообщил об открытии пляжей и ресторанов с 15 июля

Власти Московской области планируют возобновить работу аттракционов, ресторанов и открыть пляжи к 15 июля. Об этом в среду, 8 июля, телеканалу «Россия-1» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача — к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но всё это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — сказал Воробьев.

6 июля в Подмосковье возобновилась работа спортивных организаций при условии, если их загрузка не будет превышать 50%. Также с этого начали работу детские сады.

2 июля в регионе открылись турагентства, однако самостоятельные гиды пока не могут возобновить свою деятельность.

С 1 июля власти Московской области разрешили жителям свободно гулять и заниматься спортом.

За минувшие сутки в Московской области выявили 177 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав во вторник, 7 июля.

За весь период пандемии в Подмосковье зафиксировали 59 522 случая заболевания. Выздоровел и выписался 39 191 пациент.

Информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.