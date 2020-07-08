Суд не назначил Порошенко меру пресечения

Суд в Киеве решил не назначать экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения по делу о назначении замглавы внешней разведки страны Сергея Семочко.

Следствие сообщило о завершении расследования, в представленном документе проставлена дата 7 июля. Соответственно, суд не стал рассматривать представление об избрании меры пресечения, передает Strana.Ua.

Изначально следствие просило ареста Порошенко, затем — отпустить его под личное обязательство с запретом выезда за границу. Планировалось, что следствие закончится 10 июля, позже поступило сообщение о его продлении до 10 октября.

Ранее 8 июля стало известно, что прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-главе государства.

Согласно украинскому законодательству, генеральный прокурор сам вручает депутату рады письменное сообщение о подозрении или поручает это прокурору. На заседании суда Порошенко заявил, что ничего ни от кого не получал. Также он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение.

Экс-президент заявил о незаконности меры пресечения для обеспечения подозрения, так как подозрение не вручено, и попросил отозвать эту меру.

По дороге в суд, Порошенко разбил камеру журналисту издания «Наш Киев».

В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел. Его подозревают в коррупции, отмывании и краже денег, военных преступлениях и даже инкриминируют измену родине. В июне он стал фигурантом по делу замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в рамках которого бывшего президента Украины подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа, побудившего Семочко к превышению полномочий.