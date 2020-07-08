Прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту страны Петру Порошенко по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР). Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Судебная власть Украины» 8 июля.

«Данное ходатайство не может быть рассмотрено, так как генеральным прокурором принято решение о завершении сроков досудебного расследования», — сообщили представители группы прокуроров в суде.

Бывший президент Украины Петр Порошенко 8 июля в Печерском суде Киева призвал прокурора отозвать ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки из-за нарушения процедуры.

Согласно украинскому законодательству, генеральный прокурор сам вручает депутату рады письменное сообщение о подозрении либо он может поручить это прокурору. На заседании суда Порошенко заявил, что ему никто ничего не вручал. Также он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение.

Порошенко заявил о незаконности меры пресечения для обеспечения подозрения, так как подозрение не вручено, и попросил эту меру отозвать.

По словам допрошенного в качестве понятого Руслана Шевчука, вручение подозрения действительно не состоялось. Однако он рассказал, что, когда следователь пытался его передать Порошенко, экс-президент ответил, что у того нет поручения от генпрокурора, отказался брать документы и уехал.

В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел. В июне он стал фигурантом по делу замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в рамках которого бывшего президента Украины подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа, побудившего Семочко к превышению полномочий.

1 июля в ходе судебного заседания по данному делу Порошенко оскорбил прокурора. На этом слушании Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с фразой: «Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте».