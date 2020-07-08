Порошенко разбил камеру журналисту по пути в суд

Бывший президент Украины Петр Порошенко разбил камеру журналисту издания «Наш Киев» по пути в Печерский суд в Киеве в среду, 8 июля.

Как видно на кадрах, сначала он поприветствовал своих сторонников и пожал многим из них руки, а затем подошел к оператору и толкнул камеру.

В суде Порошенко должны были избрать меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Украины, уточняется на сайте kp.ru.

Позже в этот же день прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-главе государства страны по делу о назначении замглавы СВР.

Согласно украинскому законодательству, генеральный прокурор сам вручает депутату рады письменное сообщение о подозрении либо он может поручить это прокурору. На заседании суда Порошенко заявил, что ему никто ничего не вручал. Также он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение.

Порошенко заявил о незаконности меры пресечения для обеспечения подозрения, так как подозрение не вручено, и попросил отозвать эту меру.

По словам допрошенного в качестве понятого Руслана Шевчука, вручение подозрения действительно не состоялось. Однако он рассказал, что, когда следователь пытался его передать Порошенко, экс-президент ответил, что у того нет поручения от генпрокурора, отказался брат документы и уехал.

В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел, пишет «Ридус». Его подозревают в коррупции, отмывании и краже денег, военных преступлениях и даже инкриминируют измену родине, уточняет телеканал «Звезда». В июне он стал фигурантом по делу замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в рамках которого бывшего президента Украины подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа, побудившего Семочко к превышению полномочий.