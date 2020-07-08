Подросток погиб на несанкционированном пляже в Тюменской области

Следователи проводят проверку по факту гибели подростка во время купания в Тобольске (Тюменская область). Мальчик утонул в 2 м от берега.

По данным правоохранительных органов, подросток отправился к водоему в компании друзей. Они решили поплавать в месте, где купание запрещено. Несовершеннолетний скрылся под водой в 2 м от берега. Помощь оказали мужчины, которые находились недалеко от места происшествия, но спасти жизнь подростка не удалось. Об этом пишет портал «Наш город».

Следователи уточнили, что мальчик не умел плавать.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту утопления двух девочек восьми и десяти лет и 16-летнего мальчика в реке Алей. По данным следствия, дети, находившиеся под опекой, пошли купаться без присмотра взрослых.