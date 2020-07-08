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На Алтае возбудили уголовное дело об утоплении трех опекаемых детей

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Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru
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В городе Рубцовске в Алтайском крае 7 июля спасатели обнаружили тела двух утонувших детей, еще одного ребенка так и не нашли. Возбуждено уголовное дело по факту утопления трех несовершеннолетних, сообщается в среду, 8 июля, на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» по факту утопления двух девочек восьми и 10- лет и 16-летнего мальчика в реке Алей. По данным СК, во вторник вечером четверо детей, находящихся под опекой, без присмотра взрослых купались в реке. «В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой», — отмечается в сообщении.

Были обнаружены тела 10-летней девочки и 16-летнего мальчика, а тело 8-летней девочки до сих пор не найдено. Ее поиски продолжаются.

Накануне стало известно, что 15-летняя девочка утонула во время купания возле дикого пляжа в Сыктывкаре. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ее смерти.

ЧП произошло в районе речного порта. Прокуратура отмечает, что школьница утонула на несанкционированном пляже.

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