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Песков прокомментировал дело Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Кремле по-прежнему уверены, что обвинения в адрес советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связаны с его прежней журналистской деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 8 июля.

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По словам кремлевского спикера, он исключает, что его могли ввести в заблуждение на этот счет.

«По-прежнему мы исходим из того, что это не связано с его журналисткой деятельностью», — подчеркнул он.

На вопрос, считает ли он, что судебный процесс по делу Сафронова должен быть максимально открытым, Песков ответил, что дела «определенной категории» по закону рассматриваются в закрытом режиме из-за секретности, и менять закон, ориентируясь на «мнение отдельных журналистов» было бы неверно. При этом он отметил, что Кремль с пониманием относится к этому мнению.

Песков подчеркнул, что виновность любого человека может определить только суд и надо дождаться его результатов.

7 июля адвокат Сафронова Олег Елисеев рассказал журналистам о деталях обвинения. По его словам, следствие считает, что Сафронов работал на чешские спецслужбы и преступление совершил в 2017 году, когда был журналистом газеты «Коммерсант». В МВД Чехии комментировать эти сведения отказались.

Сафронова задержали 7 июля. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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