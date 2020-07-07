Суд арестовал Сафронова на два месяца

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Сафронову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 30 суток, до 6 сентября», — огласил решение судья Сергей Рябцев.

Защита просила избрать подозреваемому меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокаты уже заявили, что обжалуют решение об аресте.

Ранее 7 июля адвокат Олег Елисеев заявил, что ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение 13 июля.

Слушания по ходатайству ФСБ проходят в закрытом режиме.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он на допросе не признал свою вину.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.