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Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек воздержался от комментариев по делу экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам республики. Об этом в среду, 8 июля, пишет издание Denik N.

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О том, что Сафронов якобы работал на чешские спецслужбы, накануне сообщил его адвокат Олег Елисеев.

«Следствие утверждает, что он (Сафронов. — Ред.) был завербован с 2012 года спецслужбами Чехии, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока», — сказал адвокат.

По версии следствия, Сафронов совершил преступление в 2017 году в период работы в газете «Коммерсант», отметил Елисеев.

В соответствии с материалами дела, мотивом преступления стали корыстные побуждения. Сторона обвинения добавила, что через Чехию эти сведения получали и власти США.

О задержании Сафронова сообщили в «Роскосмосе» ранее в этот же день.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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