Россия отправила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ

Российская Федерация поставила в зарубежные страны более 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Об этом в среду, 8 июля, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

«Более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь», — сказал Мантуров.

Он отметил, что также заключен контракт на продажу в США терминалов измерения температуры.

В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поставки США аппаратов ИВЛ в Россию прекрасным примером кооперации двух стран в трудные времена. Первая партия с 50 приборами медоборудования была доставлена в Москву в мае, а вторая партия — в июне.

Передачу аппаратов на безвозмездной основе спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси называла нецелесообразной, отметив, что Москва могла бы полностью оплатить стоимость приборов.

1 июня Мантуров рассказал о том, что первоначальная задача по обеспечению медицинских учреждений аппаратами ИВЛ была выполнена.