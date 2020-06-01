Мантуров рассказал об оснащенности больниц аппаратами ИВЛ

Первоначальная задача по обеспечению медицинских учреждений аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) была выполнена. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Субъектами РФ были подписаны контракты с нашими двумя основными производителями, которые находятся в Екатеринбурге, — КРЭТ (Уральский приборостроительный завод) и компания «Тритон» — примерно на 6 тыс. аппаратов, и 6 с лишним тысяч было законтрактовано для субъектов через Минпромторг для оснащения дополнительных койко-мест, по которым президентом была поставлена задача. На сегодняшний день первоначальная задача, которая была поставлена перед системой здравоохранения, выполнена», — рассказал Мантуров в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что всего в регионы России было поставлено около 2 тыс. аппаратов ИВЛ. Кроме того, за счет резервов было развернуто дополнительно 19 тыс. койко-мест.

Что касается аппаратов ИВЛ «Авента-М», то Мантуров заверил, что их производство продолжается и субъекты РФ не отказываются от ранее сделанных заказов.

Информация об «Авента-М» оказалась в СМИ после двух инцидентов с возгоранием данного оборудования. Первый эпизод случился 9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, тогда погиб один человек. Через три дня аналогичная ситуация произошла в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погибли пять человек.

Вместе с тем Мантуров тогда призвал не делать поспешные выводы о качестве аппаратов искусственной вентиляции легких.

В итоге 23 мая прошли испытания отечественных аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые не выявили сбоев в их работе.