РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования

Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ближайшее время возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые ранее отменили в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика в среду, 8 июля.

В результате за время снятия ограничений вернутся в график или увеличат периодичность следования в том числе все скоростные поезда — «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка». На данном этапе планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов РЖД, или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на этот год.

Ранее, 10 июня, в РЖД анонсировали возвращение в июле-августе более 60% ранее отмененных из-за коронавируса поездов. Отмечалось, что темпы процесса будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах. Глубина продажи билетов по направлениям внутри России на лето была увеличена до 90 суток.

Позже перевозчик сообщил, что с 24 июня вернет в расписание все поезда «Сапсан», которые ранее отменили из-за уменьшения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин 1 июня решил, что пригородные железнодорожные перевозки будут внесены в список отраслей экономики, пострадавших от пандемии.