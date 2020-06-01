Внутренний водный транспорт и ж/д перевозки вошли в список пострадавших отраслей

Внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки вошли в список отраслей экономики России, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом говорится в перечне поручений главы государства Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«(Поручить. ― Ред.) правительству Российской Федерации включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта», ― говорится в документе.

Также Путин поручил кабмину обеспечить выделение из федерального бюджета субсидий в размере 320 млн рублей на поддержку российских судоходных компаний.

Кроме того, российский лидер распорядился выделить РЖД 60,5 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы реализовать проект по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Помимо этого, глава государства поручил ввести мораторий на установление в 2020–2021 годах новых требований к железнодорожному подвижному составу, находящемуся в эксплуатации.

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. Так, среди них оказались ресторанная отрасль, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

11 мая Путин в ходе обращения к гражданам анонсировал ряд новых распоряжений, касающихся поддержки россиян, а также экономики и бизнеса. Российский лидер поручил правительству представить общенациональный план действий по восстановлению экономики к 1 июня. В частности, в задачи кабмина входило предусмотреть восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

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