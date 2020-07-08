МИД Китая оценил сотрудничество с Россией

Сотрудничество Китая и России особенно в вопросах стратегической безопасности превосходное, заявил 8 июля глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам», — сказал Фу Цун на брифинге.

Дипломат указал, что Москва и Пекин постоянно поддерживают связь. Так, в скором времени он намерен встретиться со старшими дипломатами российской дипмиссии в Пекине. По словам Фу Цуна, он также в постоянном контакте с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, отмечает «РИА Новости».

Представитель МИДа КНР подчеркнул, что всё это свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между странами.

Кроме того, ранее дипломат рассказал, что Китай может присоединиться к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР.