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МИД Китая оценил сотрудничество с Россией

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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Сотрудничество Китая и России особенно в вопросах стратегической безопасности превосходное, заявил 8 июля глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

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«Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам», — сказал Фу Цун на брифинге.

Дипломат указал, что Москва и Пекин постоянно поддерживают связь. Так, в скором времени он намерен встретиться со старшими дипломатами российской дипмиссии в Пекине. По словам Фу Цуна, он также в постоянном контакте с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, отмечает «РИА Новости».

Представитель МИДа КНР подчеркнул, что всё это свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между странами.

Кроме того, ранее дипломат рассказал, что Китай может присоединиться к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР.

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