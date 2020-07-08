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Гидрометцентр предупредил москвичей о необычном климатическом явлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столичном регионе в ближайшие дни будет наблюдаться необычное климатическое явление — температурный градиент, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Характеризоваться явление будет разбросом температур. Так, в отдельных регионах области столбики термометров днем покажут не более 15 градусов тепла.

Это связано с прохождением холодного воздушного фронта.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26–28 градусов, на востоке Московской области — до 33 градусов, а на западе — от 18 до 23 градусов», — цитирует 8 июля Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, такой градиент температур — довольно нестандартное явление.

6 июля заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов допустил возникновение смерчей и в столичном регионе. По его словам, этому будет способствовать чередование аномальной жары и сильных дождей.

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