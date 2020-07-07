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Собчак отпустили из полиции без составления протокола

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля. Об этом ТАСС заявил адвокат Анри Цискаришвили.

«С Ксении Собчак взяли обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и отпустили из отдела полиции. Ей грозит штраф до 20 тыс. рублей», — отметил он.

Телеведущую задержали ранее во вторник, 7 июля, у здания ФСБ в центре Москвы. Там проходили пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Сама Собчак, хоть и была одета в футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову», в акции не участвовала, а лишь записывала подводку к своей программе на YouTube.

«Я приехала записать подводку, но и поддержать тоже. У меня не было планов вставать в одиночный пикет. Я надела майку и хотела привлечь внимание к этой проблеме», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

О задержании советника главы «Роскосмоса» стало известно ранее во вторник. ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он вину не признает.

Лефортовский суд Москвы вечером 7 июля принял решение арестовать его на два месяца, до 6 сентября.

Иван Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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