Собчак отпустили из полиции без составления протокола

Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля. Об этом ТАСС заявил адвокат Анри Цискаришвили.

«С Ксении Собчак взяли обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и отпустили из отдела полиции. Ей грозит штраф до 20 тыс. рублей», — отметил он.

Телеведущую задержали ранее во вторник, 7 июля, у здания ФСБ в центре Москвы. Там проходили пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Сама Собчак, хоть и была одета в футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову», в акции не участвовала, а лишь записывала подводку к своей программе на YouTube.

«Я приехала записать подводку, но и поддержать тоже. У меня не было планов вставать в одиночный пикет. Я надела майку и хотела привлечь внимание к этой проблеме», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

О задержании советника главы «Роскосмоса» стало известно ранее во вторник. ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он вину не признает.

Лефортовский суд Москвы вечером 7 июля принял решение арестовать его на два месяца, до 6 сентября.

Иван Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.