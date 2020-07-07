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Адвокат Ефремова частично признал нахождение актера за рулем в момент ДТП
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Адвокат попросил Ефремова не смотреть новости под домашним арестом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, по телевизору смотрит только спорт и канал «Культура». Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил в интервью «Россия 1» 7 июля.

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«Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал «Культура», — сказал Пашаев.

По его словам, Ефремов «с ума сойдет, если посмотрит» новостные выпуски телеканалов.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

6 июля сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении Михаила Ефремова. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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